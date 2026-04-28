Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Ausgedehnter Balkonbrand in Mehrparteienhaus in Mainz-Mombach

Mainz (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Mainz um kurz vor 20:00 Uhr zu einem Balkonbrand in einem Mehrparteienhaus im Westring in Mainz-Mombach alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das gemeldete Lagebild. Der Brand war im Bereich eines Balkons im dritten Obergeschoss ausgebrochen und griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Aufgrund dieser Lageentwicklung wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte alarmiert. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte das Feuer gegen 21:00 Uhr unter Kontrolle gebracht und "Feuer aus" gemeldet werden. Im Anschluss erfolgten umfangreiche Nachlöscharbeiten, um verbliebene Glutnester abzulöschen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Der Betroffene Bereich wurde abschließend mit Wärmebildkameras kontrolliert. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die übrigen Hausbewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, während die betroffene Wohnung derzeit unbewohnbar ist. Die Bewohner der Brandwohnung konnten bei Verwandten unterkommen. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr Mainz, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Mombach und Weisenau mit insgesamt 13 Fahrzeugen und ca. 50 Einsatzkräften. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst, die Polizei sowie Mitarbeitende der Mainzer Mobilität und der Mainzer Netze vor Ort im Einsatz. Die verwaisten Feuerwachen wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bretzenheim und Mainz-Stadt besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell