Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Vollsperrung der A60 durch Verkehrsunfall

Mainz (ots)

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr wurden die Feuerwehr Mainz, der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A60 alarmiert. Ersten Notrufen zufolge war es kurz vor dem Autobahntunnel Hechtsheim zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem LKW gekommen, wobei eine Person als eingeklemmt gemeldet wurde.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte zwei beteiligte PKWs sowie einen LKW vor. Es war zwar keine Person eingeklemmt, allerdings erlitt eine Person bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch Feuerwehr und Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person kam ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst, sicherte die Einsatzstelle ab und leuchtete die Einsatzstelle zur Unterstützung der Polizei bei der Unfallaufnahme aus. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst im Einsatz.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Rüsselsheim ab der Anschlussstelle Hechtsheim-West für mehrere Stunden vollgesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem langen Rückstau. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

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