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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Geschäftstüchtiger Cannabishändler
Ausgerechnet einem Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe wolle ein Dealer sein Marihuana andrehen

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt bestreiften Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe die Innenstadt. Ein 39jähriger Mann sprach dabei einen Fahnder an und wollte dem Marihuana verkaufen. Der Handel war schnell besiegelt. Allerdings nicht im Sinne des Händlers. Statt Geld bekam er einen Dienstausweis zu sehen. Bei dem 29jähringen konnte knapp 15g Marihuana sichergestellt werden. Sein Rauschgift ist er nun los. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0919933)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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