Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dreiste Ladendiebe gestellt

Ware im Wert von mehreren Hundert Euro wollte ein 30jähriger Mann in einem Supermarkt klauen.

Ulm (ots)

Seine Masche fiel aber einem Zeugen auf. Der Diebstahl ereignete sich um kurz nach 16 Uhr in einem Supermarkt in Einsingen. Eine Familie, allen voran der Mann, bezahlte an der Kasse Ware zunächst für nur wenige Euro. Als die Familie die Kasse passiert hatte, entdeckte ein Zeuge, dass am Einkaufswagen ein Koffer-Trolley festgemacht war. Dies kam dem Zeugen verdächtig vor. Zumal die Nutzer des Einkaufswagens an der Kasse auffällig damit beschäftigt waren, den kleinen Koffer zu verdecken. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle des Gepäckstückes gaben die Besitzer vor, dass der Inhalt aus einem vorherigen Einkauf stamme. Sehr zur Überraschung der Angestellten des Supermarktes fanden sich darin aber Kaffeebohnen und Waschmittel für mehr als 200 Euro aus dem Laden. Gegen den 30jährigen wird nun wegen Ladendiebstahl ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0921125)

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