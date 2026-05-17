Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 21:40 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeirevier Göppingen in der Friedrichstraße einen 35-jährigen Mann auf einem E-Scooter. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte den ersten Verdacht. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er erhält jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

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