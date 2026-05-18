Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Unfall beim Überholen

Am Sonntag prallte ein Motorradfahrer bei Maselheim frontal mit einem Pkw zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L267 von Äpfingen in Richtung Warthausen. Zwischen Äpfingen und der Anschlussstelle zur B 30 überholte er einen Pkw. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden Mercedes und prallte mit seiner Yamaha frontal in den Gegenverkehr. Durch den starken Aufprall schleuderte das Motorrad von der Straße und landete neben der Fahrbahn im Acker. Auch der 66-jährige Autofahrer kam mit seinem Mercedes von der Straße ab und landete im Acker. Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen mit schweren, nicht lebensgefährlichen, Verletzungen mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Zur Unfallaufnahme musste die Landstraße für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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