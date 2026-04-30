Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Frühlingskonzert des Musikzuges der Feuerwehr Velbert begeistert über 200 Besucherinnen und Besucher

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Velbert (ots)

Am Nachmittag des 19.04.2026 präsentierte der Musikzug der Feuerwehr Velbert sein traditionelles "Konzert im Frühling" in der Kirchhalle der Diakonie Bleibergquelle.

Mehr als 200 Gäste erlebten ein abwechslungsreiches Programm, das von klassischer und sinfonischer Blasmusik über Musical- und Filmmusik bis hin zu populären Medleys reichte.

Es war das erste Frühlingskonzert unter der Leitung von Dirigent Alberto León Prats, der das Ensemble mit großer Präzision und spürbarer Leidenschaft führte. "Für mich war es ein besonderer Moment, dieses Konzert erstmals mit dem Musikzug zu gestalten.

Die Musikerinnen und Musiker haben mit großer Hingabe gespielt - und gemeinsam konnten wir eine Atmosphäre schaffen, die das Publikum spürbar berührt hat", sagte Prats nach dem Konzert.

Der erste Konzertteil spannte den Bogen von Bizets "Carmen" bis zu Alfred Reeds temperamentvollem "El Camino Real", nach dem eine kurze Pause folgte. Im zweiten Teil standen unter anderem Musical-Highlights, Filmmusik und populäre Medleys auf dem Programm.

Als Zugabe erklang der beschwingte Marsch "Blue Spring" von Masafumi Suzuki. "Wir freuen uns über die große Resonanz. Dieses Konzert war ein gelungener Auftakt in unser Jubiläumsjahr und ein starkes Zeichen für die lebendige musikalische Tradition in Velbert", so Schenk.

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