Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Fassadenbrand in Langenberger Internat

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Velbert (ots)

Am Donnerstag,23.04.2026, kam es in den Abendstunden in einem Langenberger Internat zu einem Brand an einer Außenfassade.

Eine Lehrkraft bemerkte den Brand eines Müllbehälters, der bereits auf die Fassade übergegriffen hatte, und löste umgehend den Räumungsalarm aus. Durch den aufsteigenden Rauch wurde zudem die Brandmeldeanlage des Objekts ausgelöst.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden sofort Löschmaßnahmen sowie die weitere Räumung des betroffenen Bereichs eingeleitet.

Insgesamt wurden 60 Personen ins Freie geführt. Aufgrund der nächtlich kühlen Temperaturen wurde zeitnah eine alternative Unterbringung organisiert, die in einem Nachbargebäude erfolgte. Alle 60 Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und im weiteren Verlauf betreut. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Um den Brand vollständig zu löschen, mussten Teile der Fassade demontiert und abgelöscht werden. Aufgrund der Rauchausbreitung im Gebäude wurden anschließend umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, sodass alle Personen später wieder in das Gebäude zurückkehren konnten.

Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache, die Löschzüge Velbert-Langenberg, ein Löschzug aus Velbert-Neviges sowie der Rettungsdienst der Stadt Velbert.

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