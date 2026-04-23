Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Boys- and Girls-Day 2026 bei der Feuerwehr Velbert - Spannende Einblicke für sieben Jugendliche

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Velbert (ots)

Am Donnerstag, 23.04.2026, öffnete die Feuerwehr Velbert ihre Türen für den diesjährigen Boys' and Girls' Day.

Insgesamt sieben Jugendliche nutzten die Gelegenheit, einen abwechslungsreichen und informativen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zu erhalten.

Im Laufe des Tages lernten die Teilnehmenden die vielfältigen Aufgabenbereiche der Feuerwehr kennen.

Neben der Brandbekämpfung und Hilfeleistung standen insbesondere auch die Tätigkeiten im Rettungsdienst im Fokus. Die Jugendlichen konnten Einsatzfahrzeuge aus nächster Nähe betrachten, Ausrüstungsgegenstände kennenlernen und erhielten anschauliche Erklärungen zu Einsatzabläufen.

Darüber hinaus hatten sie die Möglichkeit, einzelne Tätigkeiten auch selbst praktisch auszuprobieren und so einen noch intensiveren Eindruck vom Berufsalltag zu gewinnen.

Ein weiterer Bestandteil des Tages orientierte sich am normalen Wachalltag: Gemeinsam wurde das Mittagessen zubereitet. Dabei stand Pizza auf dem Speiseplan, die zusammen gekocht und anschließend in gemeinsamer Runde gegessen wurde. So konnten die Jugendlichen auch die gemeinschaftliche Seite des Feuerwehrdienstes hautnah erleben.

Begleitet wurde die Gruppe durch den Tag von Leonie Ritter, Anwärterin der Feuerwehr Velbert,Tom-Linus Mück, FSJler der Feuerwehr Velbert sowie Marcel Borowski, Ausbildungsleiter der Feuerwehr Velbert. Alle Drei vermittelten praxisnah und engagiert die Inhalte und standen den Jugendlichen für Fragen rund um Ausbildung und Berufsalltag zur Verfügung.

Auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Velbert, Larissa Hilverkus, nahm an der Veranstaltung teil und unterstrich die Bedeutung des Aktionstages für die berufliche Orientierung junger Menschen.

Der Leiter der Feuerwehr Velbert, Manuel Schoch, ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, die Jugendlichen persönlich willkommen zu heißen und ihnen einen spannenden sowie erlebnisreichen Tag zu wünschen.

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