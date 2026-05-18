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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken mit dem Auto unterwegs
Nachdem er Alkohol getrunken hatte, fuhr ein 39-Jähriger am Sonntagmorgen in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr kontrollierten Polizisten des Polizeireviers Heidenheim den Renault-Fahrer. Dabei nahmen sie aus dem Fahrzeug deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer zu viel getrunken haben könnte. Er ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Der Fahrer musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Dieses wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel der Fahrer genau intus hatte. Den 39-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

++++ 0928344

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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