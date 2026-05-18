POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken mit dem Auto unterwegs
Nachdem er Alkohol getrunken hatte, fuhr ein 39-Jähriger am Sonntagmorgen in Heidenheim.
Ulm (ots)
Gegen 7 Uhr kontrollierten Polizisten des Polizeireviers Heidenheim den Renault-Fahrer. Dabei nahmen sie aus dem Fahrzeug deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer zu viel getrunken haben könnte. Er ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Der Fahrer musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Dieses wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel der Fahrer genau intus hatte. Den 39-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
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