Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Nachdem er Alkohol getrunken hatte, fuhr ein 39-Jähriger am Sonntagmorgen in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr kontrollierten Polizisten des Polizeireviers Heidenheim den Renault-Fahrer. Dabei nahmen sie aus dem Fahrzeug deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer zu viel getrunken haben könnte. Er ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Der Fahrer musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Dieses wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel der Fahrer genau intus hatte. Den 39-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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