Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flughafen Dortmund: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Dortmund (ots)

Am 4. Januar stellten Bundespolizisten bei den Kontrollen des grenzüberschreitenden Verkehrs zwei Haftbefehle fest. Ein Verurteilter durfte weiterreisen.

Gegen 08:15 Uhr erschien der 40-Jährige zur Ausreisekontrolle eines Fluges in sein Heimatland Bosnien und Herzegowina. Eine Überprüfung seines Reisepasses zeigte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Das Amtsgericht Osnabrück hatte im Juli 2023 einen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung gegen den Mann erlassen. Zu Zahlen war eine Geldstrafe von 300,00 Euro, ersatzweise 15 Tage Freiheitsstrafe. Der Verurteilte konnte jedoch durch ein Schreiben der Staatsanwaltschaft eine vereinbarte Ratenzahlung nachweisen, sodass ihm die Beamten nach Rücksprache mit der Behörde die Ausreise gestatteten.

Wenige Stunden später, gegen 11:30 Uhr, erschien ein deutscher Staatsangehöriger zur Kontrolle der Ausreise eines Fluges in die Türkei. Auch hier zeigte die Überprüfung seiner Daten einen Haftbefehl. Das Amtsgericht Hagen hatte den 37-Jährigen wegen Raubes, Körperverletzung und versuchter Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Die Einsatzkräfte nahmen den Hagener vor Ort fest. Nach einem Fingerabdruckscan stand die Identität des Mannes zweifelsfrei fest und die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

