Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei kontrolliert Poserszene

Im Zusammenhang mit einem angekündigten Poser-Treffen am Samstag in Geislingen kontrollierte die Polizei zahlreiche Fahrzeuge und Personen.

Ulm (ots)

Am Samstag führte die Polizei im Raum Geislingen zahlreiche Verkehrskontrollen anlässlich eines in Geislingen angekündigten Treffens der Poser-Szene durch. Da es in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Poser-Treffen immer wieder zu Störungen durch risikoreiche oder lautstarke Fahrmanöver kam, erließ die Stadt Geislingen eine Allgemeinverfügung, die ein derartiges Treffen am Wochenende verbot.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen der Polizei gelang es der Szene am Samstagabend nicht, ein größeres Treffen abzuhalten. Insgesamt kontrollierten die Beamten rund 120 Fahrzeuge und mehr als 130 Personen der Szene.

Die kontrollierten Personen verhielten sich durchweg einsichtig und kooperativ und die Polizei hatte nur wenige Verstöße zu ahnden. Zwei Fahrer erwartet eine Anzeige da sie zu schnell fuhren; zwei weitere erwartet ein Bußgeld, da sie durch ihre Fahrweise unnötigen Lärm verursachten. An einem Auto erlosch durch technische Veränderungen die Betriebserlaubnis.

Die Polizei lobt das durchweg friedliche und kooperative Verhalten der Teilnehmenden während der Kontrollen. Trotzdem wird die Polizei auch zukünftig ihre Kontrollen fortsetzten und illegale Umbauten oder Verkehrsverstöße konsequent ahnden.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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