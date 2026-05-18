Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Weiterer Schuleinbruch auf der Laichinger Alb

Über das Wochenende gelangte unbekannte Täterschaft in eine Heroldstätter Schule.

Ulm (ots)

Unbekannte hebelten über das Wochenende ein Fenster an der Grundschule in der Adolf-Dietz-Straße auf. Im Innern wurden Türen zu verschiedenen Räumlichkeiten aufgehebelt. Die Büros wurden auf der Suche nach Beute durchwühlt. Offensichtlich fanden die Einbrecher geringe Mengen an Bargeld und nahmen es mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob Zusammenhänge mit dem Einbruch in Feldstetten bestehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 07333/950960 entgegen.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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