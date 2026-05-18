Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Einbruch in Schule

Die vergangenen Tage gelangten Unbekannte in eine Schule in Feldstetten.

Ulm (ots)

Eine Zeugin teilte den Einbruch am Sonntag mit. Zwischen Mittwoch und Sonntag gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in das Schulgebäude in der Straße "Auf dem Berg". Im Innern wurden mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen und Büroräumlichkeiten durchsucht. Offenbar wurde dort Bargeld gefunden und mitgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei unter 07391/5880.

+++++++ 0930212(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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