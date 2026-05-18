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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Eggingen - Müll im Wald entsorgt
Bereits letzte Woche hinterließen Unbekannte ihren Unrat in einem Waldstück bei Eggingen.

POL-UL: (UL) Eggingen - Müll im Wald entsorgt / Bereits letzte Woche hinterließen Unbekannte ihren Unrat in einem Waldstück bei Eggingen.
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Ulm (ots)

Der Müll wurde am Donnerstag, den 14.05.2026, im Waldstück zwischen Erstetten und Markbronn, nur unweit der Straße "Am Wettele", entsorgt. Neben Sperrmüll wurden auch Tapetenreste und Putz im Wald abgelegt. Außerdem entsorgten die bislang unbekannten Müllsünder Nachtspeicheröfen, die vermutlich Asbest enthalten.

Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm ermittelt nun wegen einer Umweltstraftat.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

   -	Wer weiß, wer den gefährlichen Müll dort entsorgt hat?
   -	Wer hat jemanden beobachtet, der solchen Müll transportiert hat?
   -	Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei Gewerbe/Umwelt unter Tel. 0731/188-3812 oder an jede andere Polizeidienststelle.

++++ 0917856

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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