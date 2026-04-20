Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unfall auf der Stadtautobahn im Baustellenbereich mit einem Leichtverletzten

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Montag, 20.04.26, kam es gegen 17:55 Uhr auf der Stadtautobahn in Fahrtrichtung Saarlouis, zwischen den Anschlussstellen Güdingen und St. Arnual, zu einem Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und einem leichtverletzten Autofahrer.

Hierbei fährt ein Pkw über den Beschleunigungsstreifen bei der Auffahrt Schönbach auf die Autobahn auf und übersieht hierbei aus Unachtsamkeit einen zweiten Pkw auf der rechten Fahrspur. Infolge der Kollision wird ein weiterer Pkw auf dem rechten Fahrstreifen beschädigt. Der unfallverursachende Pkw, ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der 46-jährige Fahrer aus Saarbrücken erlitt eine leichte Verletzung am Arm und wurde zur weiteren Untersuchung ins Rastpfuhlkrankenhaus verbracht. Der Verkehr musste infolge einer ca. 1-stündigen Vollsperrung an der Anschlussstelle Güdingen von der Autobahn abgeleitet werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

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