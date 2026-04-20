Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Auto schleudert auf Gehweg - ein Verletzter; Führerschein beschlagnahmt

Saarbrücken (ots)

Am Montag, dem 20.04.26, gegen 17:15 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt über ein in eine Menschenmenge geschleudertes Fahrzeug in der Saarbrücker Innenstadt informiert. Die Örtlichkeit wurde von mehreren Fahrzeugen der Polizei sowie des Rettungsdienstes aufgesucht. Vor Ort wurde glücklicherweise nur eine leicht verletzte Person festgestellt.

Nach bisherigen Ermittlungen kann folgendes Unfallgeschehen vermutet werden: Der 26-jährige männliche Fahrzeugführer aus Saarlouis befuhr mit seinem 1-er BMW die Hafenstraße in 66111 Saarbrücken. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er beim Abbiegen in die Viktoriastraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links auf den dortigen Gehweg. Hierbei kollidierte er sowohl mit einer Sitzbank sowie in der Folge auch mit der Außenauslage eines Obst- und Gemüsemarktes und dessen Schaufenstern. Ein im Eingangsbereich zum Markt wartender Kunde wurde durch umherfliegende Trümmer an den Beinen leicht verletzt. Der 41-jährige Mann aus Völklingen konnte jedoch nach einer kurzen Behandlung die Örtlichkeit verlassen. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zusammen mit den Beschädigungen an der Sitzbank, der Auslage, der Gebäudefront und einem ebenfalls vor Ort geparkten und dadurch beschädigten E-Roller beträgt der Sachschaden mehrere tausend Euro. Der Führerschein des jungen Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt, Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol konnten nicht erlangt werden. Der Unfall wurde durch Kameras umliegender Geschäfte gefilmt. Letztlich war es nur dem Zufall zu verdanken, dass es zu keinem dramatischeren Unfallgeschehen kam.

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