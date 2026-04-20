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Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Körperverletzungsdelikt in Saarbahnzug in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Montag, 20.04.26, kam es zu einem Körperverletzungsdelikt in einem Saarbahnzug in Saarbrücken. Gegen 15:25 Uhr geriet ein 16-jähriger Fahrgast aus Saarbrücken mit einem ca. 19 Jahre alten Mann in Streit. Daraufhin schlug der Mann dem Jugendlichen wiederholt mit der Faust ins Gesicht. Während der Geschädigte den Zug in Richtung Lebach dann an der Haltestelle Hauptbahnhof verließ, verblieb der Täter im Zug. Fahndungsmaßnahmen durch die hinzugerufene Polizei verliefen erfolglos, der Täter befand sich zum Zeitpunkt der Kontrolle des Zuges an der Haltestelle Pariser Platz nicht mehr vor Ort. Der Jugendliche erlitt eine Prellung im Gesicht und wurde im Winterbergklinikum behandelt. Zur Beeinträchtigung des Zugverkehrs kam es nicht.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Täter war mit einer grauen Joggingjacke und einer grauen Jogginghose bekleidet.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321-233.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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