Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 14-jährigen Philip Reimertshofer aus Saarbrücken

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Saarbrücken (ots)

Bereits seit Dienstag, 24. März 2026, 16:30 Uhr, ist der 14-jährige Philip Reimertshofer von seinem Zuhause in Saarbrücken abgängig. Seitdem ist sein genauer Aufenthaltsort unbekannt.

Der 14-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - schlanke Statur - scheinbares Alter: 16 Jahre - mittelblonde Haare

Als er letztmalig gesehen wurde, war er bekleidet mit:

- einer anthrazitfarbenen Mütze der Marke "Lacoste" - einer blau-schwarz-weiß gestreiften Jacke - einer hellblauen Jeans - dunklen Turnschuhen der Marke "Nike"

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden des vermissten Jugendlichen, weshalb nun die Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten wird.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 14-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-233 entgegen.

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