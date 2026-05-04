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Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Bedrohung - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (29. April, 16:49 Uhr) soll ein 20-Jähriger einen 27-Jährigen im Bereich der Straße Ostackerweg unter Vorhalt einer mutmaßliche Schusswaffe gedroht haben.

Der 27-Jährige schilderte den Einsatzkräften, dass man sich bekannt sei und es in der Vergangenheit bereits häufiger zu Streitigkeiten gekommen sei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten ergriff der junge Mann die Flucht.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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