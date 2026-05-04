Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Bedrohung - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (29. April, 16:49 Uhr) soll ein 20-Jähriger einen 27-Jährigen im Bereich der Straße Ostackerweg unter Vorhalt einer mutmaßliche Schusswaffe gedroht haben.

Der 27-Jährige schilderte den Einsatzkräften, dass man sich bekannt sei und es in der Vergangenheit bereits häufiger zu Streitigkeiten gekommen sei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten ergriff der junge Mann die Flucht.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

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