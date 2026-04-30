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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: 62-Jährige im Böninger Park verletzt aufgewacht - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine 62-jährige Duisburgerin erschien am Mittwoch (29. April) bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Nach ihren Angaben sei sie bereits am Sonntagabend (26. April gegen 18:30 Uhr) im Böninger Park an der Musfeldstraße benommen und mit einer Platzwunde am Kopf aufgewacht. Die Frau gab an, dass aus ihrer Geldbörse Bargeld, ihre Krankenversicherungskarte sowie E-Zigaretten entwendet worden seien. Sie geht davon aus, dass sie niedergeschlagen wurde, kann sich aber an nichts erinnern.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise dazu geben können, ob es zu einem Raubdelikt oder möglicherweise einem alleinigen Sturzgeschehen gekommen ist. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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