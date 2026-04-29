Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen: Folgemeldung: Pizza-Räuber identifiziert

Duisburg (ots)

Ein zunächst unbekanntes Duo raubte bereits am Sonntagabend (26. April, 23 Uhr) einen Pizzalieferanten an der Straße Im Eickelkamp aus und ergriff die Flucht.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/260427wehofen

Infolge der Ermittlungen kamen die Kriminalbeamten zwei Männern (18 und 19 Jahre alt) auf die Schliche, die im Verdacht stehen, den Pizza-Lieferanten ausgeraubt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung des Duisburgers (18) und des Oberhauseners (19). Bei den Durchsuchungen am Montag (27. April) stellten die Polizisten Bekleidung, Handys und den mutmaßlich entwendeten Pizzakarton sicher.

Das Duo muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern durch das Kriminalkommissariat 13 weiterhin an.

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