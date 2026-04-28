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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Feuer in Waldstück - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In einem Waldstück im Bereich der Atroper Straße und Ursulastraße brannte am Montagabend (27. April, gegen 20 Uhr) ein Busch. Das Feuer ertreckte sich über eine Fläche von etwa zehn Quadratmetern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kriminalkommissariat 11 geht von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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