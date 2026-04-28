Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Mutmaßlicher Ladendieb verletzt Ladendetektiv

Duisburg (ots)

Ein 36-Jähriger soll am Montagnachmittag (27. April, 16 Uhr) mehrere Getränkedosen aus einem Lebensmittelgeschäft an der Lindenallee gestohlen haben.

Der 33-jährige Ladendetektiv sprach den Verdächtigen am Ausgang an und hielt ihn fest, als sich der Mann nicht aufhalten lassen wollte. Der 36-Jährige soll dem Ladendetektiv daraufhin die Hand verdreht haben, um sich aus dem Griff zu lösen und ihn dabei verletzt haben.

Schließlich kamen weitere Mitarbeitende des Geschäfts dazu und brachten den 36-Jährigen ins Büro, bis die Polizei eintraf.

Diese schrieb eine Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls. Außerdem wurde dem Verdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen, weil er angab, Drogen konsumiert zu haben.

Der Ladendetektiv wollte sich selbständig in Behandlung begeben.

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