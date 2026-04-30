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Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: 7-Jähriger angefahren - Polizei sucht Opel-Fahrerin

Duisburg (ots)

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Mittwochabend (29. April, 19:10 Uhr) einen 7-jährigen Jungen auf der Arndtstraße angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat das Kind zwischen geparkten Fahrzeugen die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Dabei wurde es von dem vorbeifahrenden Pkw erfasst. Die Frau entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und setzte ihre Fahrt in Richtung Beeckerwerth fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern und die Polizei zu alarmieren.

Der Vater des Jungen gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Opel Corsa gehandelt habe. Die Fahrerin wird auf etwa 45 bis 50 Jahre geschätzt und soll eine Brille getragen haben.

Der 7-Jährige erlitt Schürfwunden und klagte über Schmerzen. Er wurde mit einem Rettungswagen in Begleitung seiner Mutter in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zur Fahrerin oder dem Opel machen können, sich bei der Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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