Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Motorradfahrerin kollidiert mit Anhänger - Sozius verletzt

Duisburg (ots)

Eine 20-jährige Motorradfahrerin hat am Montagabend (27. April, 21:45 Uhr) auf einem Parkplatz am Kalkweg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist mit einem abgestellten Pkw-Anhänger einer Fahrschule kollidiert. Durch den Zusammenstoß stürzte ihr 23-jähriger Sozius zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Motorradfahrerin hinterließ an dem beschädigten Anhänger einen Zettel, auf dem sie sich als Verursacherin des Unfalls zu erkennen gab. Sie muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das bloße Hinterlassen eines Zettels nicht ausreicht, um den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Unfallbeteiligte müssen die Feststellung ihrer Personalien ermöglichen - andernfalls kann dies als unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gewertet werden.

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