Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich Mittlerer Flurweg / Rheinstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw (Mercedes-Benz CLA) den Mittleren Flurweg in Fahrtrichtung Rheinstraße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte sie nach rechts in die Rheinstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 83-jährigen, wodurch es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des VW leicht verletzt. Die übrigen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit. Es dürfte jedoch ein Schaden um die 15.000 EUR entstanden sein.

Auf Grund vereinzelter Trümmerteile auf der Fahrbahn musste dies gereinigt werden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell