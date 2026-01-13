PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich Mittlerer Flurweg / Rheinstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw (Mercedes-Benz CLA) den Mittleren Flurweg in Fahrtrichtung Rheinstraße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte sie nach rechts in die Rheinstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 83-jährigen, wodurch es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des VW leicht verletzt. Die übrigen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit. Es dürfte jedoch ein Schaden um die 15.000 EUR entstanden sein.

Auf Grund vereinzelter Trümmerteile auf der Fahrbahn musste dies gereinigt werden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 06:35

    POL-PDKH: Randalierer tritt Polizeibeamten ins Gesicht

    Bad Kreuznach (ots) - Am Morgen des 10.01.2026, meldeten gegen 03:30 Uhr mehrere Zeugen eine randalierende männliche Person in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach, die mit Fäusten auf geparkte Pkw einschlug. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort einen der Polizei bereits bekannten 28-jährigen Mann an. Dieser stand offensichtlich unter erheblichem Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss. Bereits bei der ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 19:55

    POL-PDKH: Geschwindigkeitskontrollen auf der L242 bei Langenlonsheim

    Gemarkung Langenlonsheim (ots) - Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit führte die Polizei am heutigen Tag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr auf der Landstraße 242 eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kontrolliert wurde der Streckenabschnitt aus Guldental kommend in Fahrtrichtung Langenlonsheim, kurz vor der Ortslage Langenlonsheim, in Höhe der dortigen ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 17:20

    POL-PDKH: Geschwindigkeitskontrolle an unfallträchtiger Einmündung

    Hackenheim (ots) - Aufgrund mehrerer Verkehrsunfälle führte die Polizei am 08.01.2026, im Zeitraum von 12:30 bis 14:00 Uhr, eine Geschwindigkeitskontrolle an einer unfallträchtigen Einmündung der Bundesstraße 428 bei Hackenheim durch. Kontrolliert wurde der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Bosenheim, in Höhe der Einmündung Bonnheimer Hof. Die zulässige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren