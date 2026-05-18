Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Tatverdächtige zeigen Reue

Nach dem Diebstahl eines Autoscooters am Donnerstag in Schmiechen, meldeten sich nun die mutmaßlichen Diebe bei der Polizei.

Ulm (ots)

Wie berichtet,(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6275452), kam es am 14. Mai beim Vatertagsfest in Schmiechen zum Diebstahl eines Autoscooters.

Wer dafür verantwortlich war, das konnte die Polizei zunächst nicht klären. Nun meldeten sich drei junge Männer im Alter von 19, 21 und 25 Jahren. Das Trio räumte gegenüber der Polizei ein, den Autoscooter entwendet zu haben. Eine wirkliche Diebstahlsabsicht hatten sie dabei wohl nicht. Die Idee zu der Tat sei wohl eher nach dem Konsum von reichlich Alkohol entstanden. Die drei Männer wollen nun für den verursachten Schaden aufkommen und entschuldigten sich bereits mit einem Geschenkkorb beim Geschädigten. Wie die drei Männer den Autoscooter genau entwendeten, dazu machten sie bislang keine Angaben gegenüber der Polizei.

++++0912255 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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