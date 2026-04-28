Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad geraubt und wiedergefunden

Kaiserslautern (ots)

Ein 53-Jähriger ist am Montagabend in der Königstraße um sein Fahrrad gebracht worden. Später traf die Polizei den mutmaßlichen Dieb schlafend an - mit Fahrrad.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der 53-Jährige von einem anderen Mann geschlagen, stürzte vom Rad und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Angreifer nutzte die Situation, ergriff das Fahrrad und flüchtete. Die Polizei fahndete nach dem Täter, konnte ihn jedoch zunächst nicht mehr antreffen.

In der Nacht zum Dienstag meldete ein Passant eine scheinbar hilflose Person in der Glockenstraße. Der Mann hatte ein Fahrrad dabei und schlief auf der Straße. Er war alkoholisiert. Bei der Überprüfung des Drahtesels stellte sich heraus: Das Fahrrad war gestohlen. Es handelte sich um das am Abend entwendete Zweirad. Die Polizei nahm den fahrbaren Untersatz in Verwahrung. Auf den 36-Jährigen kommen jetzt Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts zu. |erf

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