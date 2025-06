Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrer verletzt

Hildesheim (ots)

Harsum/Asel/B494 - (jb)Am 03.06.25, gg. 10:26 Uhr kam es an der B494 in Höhe des Unsinnbaches zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person verletzt wurde. Ein 66-jähriger Giesener fuhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Harsum in Fahrtrichtung Hildesheim. In Höhe des Baches befuhr ein 65-jähriger Harsumer mit seinem VW Caddy berechtigt einen Feldweg, um auf die B494 einzubiegen. Beim Überqueren des Fahrradweges sah der Pkw-Fahrer den Fahrradfahrer zu spät und touchierte ihn trotz sofortiger Bremsung leicht. Hierdurch kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell