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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Online-Betrüger richten fünfstelligen Schaden an

Kaiserslautern (ots)

Einen finanziellen Schaden in fünfstelliger Höhe hat eine Frau aus dem Stadtgebiet erlitten. Die 74-Jährige ging Online-Betrügern auf den sprichwörtlichen Leim.

Wie die Seniorin am Montag bei der Kripo anzeigte, hatte sie Ende vergangener Woche auf ihrem Computerbildschirm einen "Warnhinweis" erhalten, der sich nicht mehr wegklicken oder verändern ließ. Weil sie sich nicht anders zu helfen wusste, wählte die Frau die angezeigte Telefonnummer des vermeintlichen "Support-Teams". Am Telefon bot ihr der angebliche Mitarbeiter an, sich um die Folgen des mutmaßlichen "Hackerangriffs" zu kümmern - dafür sollte die 74-Jährige allerdings Guthaben-Karten im Wert von mehreren hundert Euro besorgen und die Codes durchgeben. Die Seniorin folgte der Aufforderung und gewährte in der Folge dem Fremden auch den Fernzugriff auf ihren PC. Über mehrere Stunden hielt der Unbekannte die Frau am Telefon. In dieser Zeit gab sie diverse Überweisungen in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro frei.

Erst im Nachhinein erkannte die 74-Jährige, dass sie Opfer eines Betrugs wurde, und entschloss sich zur Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen. |cri

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Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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