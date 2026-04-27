PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen zum Waldbrand an der A63

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntagmittag kam es zu einem Flächenbrand im Waldgebiet neben der Autobahn 63 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6262891). Gegen 14.30 Uhr alarmierten mehrere Verkehrsteilnehmer Polizei und Feuerwehr, nachdem sie Flammen wahrgenommen hatten. Unter einem Großaufgebot bekämpften die Löschzüge des Landkreises Kaiserslautern und des Donnersbergkreises das Feuer. Nach ersten Erkenntnissen verbrannte eine Fläche von mindestens drei Hektar. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Nachtstunden an. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Während des Einsatzes musste die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt werden. Erst nach etwa sechs Stunden konnte die Richtungsfahrbahn nach Mainz wieder freigegeben werden, rund drei Stunden später schließlich auch die Fahrtrichtung nach Kaiserslautern. Der entstandene Sachschaden lässt sich zum jetzigen Stand nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0631 369-13312 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 16:42

    POL-PPWP: Flächenbrand im Waldgebiet - A63 voll gesperrt

    Mehlingen (ots) - Im Waldgebiet nördlich der Autobahn 63 in der Gemarkung Mehlingen nahe Kaiserslautern kommt es derzeit zu einem Flächenbrand. Feuerwehr und Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort und bekämpfen das Feuer. Aufgrund der Rauchentwicklung und der laufenden Löscharbeiten ist die A63 zwischen den Anschlussstellen Sembach und Kaiserslautern-Centrum in beide Fahrtrichtungen derzeit vollständig gesperrt. ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 08:36

    POL-PPWP: Kaminbrand in der Fußgängerzone

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, ist es in der Fußgängerzone zu einem Kaminbrand in einem Mehrparteienhaus mit angeschlossenem Schnellimbiss gekommen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde das Anwesen durch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vorsorglich evakuiert. Zudem kam es im Bereich der Fußgängerzone zu Absperrmaßnahmen, wodurch es zu kurzzeitigen Einschränkungen für Passanten kam. ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 08:26

    POL-PPWP: Brand in Mehrparteienhaus

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagabend gegen 23:17 Uhr ist es im Bereich Grübentälchen zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einer leerstehenden Wohnung im Erdgeschoss aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich lediglich ein Bewohner im Anwesen. Dieser konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig evakuiert werden und wurde vorsorglich zur medizinischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren