Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen zum Waldbrand an der A63

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntagmittag kam es zu einem Flächenbrand im Waldgebiet neben der Autobahn 63 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6262891). Gegen 14.30 Uhr alarmierten mehrere Verkehrsteilnehmer Polizei und Feuerwehr, nachdem sie Flammen wahrgenommen hatten. Unter einem Großaufgebot bekämpften die Löschzüge des Landkreises Kaiserslautern und des Donnersbergkreises das Feuer. Nach ersten Erkenntnissen verbrannte eine Fläche von mindestens drei Hektar. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Nachtstunden an. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Während des Einsatzes musste die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt werden. Erst nach etwa sechs Stunden konnte die Richtungsfahrbahn nach Mainz wieder freigegeben werden, rund drei Stunden später schließlich auch die Fahrtrichtung nach Kaiserslautern. Der entstandene Sachschaden lässt sich zum jetzigen Stand nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0631 369-13312 zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell