Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin mit Schockanruf hereingelegt

Kaiserslautern (ots)

Mit einem sogenannten "Schockanruf" haben Betrüger eine Frau aus dem Stadtgebiet hereingelegt. Den Tätern gelang es, die Seniorin am Telefon mit der Lüge, ihre Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt, dermaßen zu verunsichern, dass sie einem Unbekannten an ihrer Haustür ihr gesamtes Bargeld übergab - mehrere tausend Euro. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Geschichte nicht stimmte.

Erst am Montag, fast eine Woche nach der Tat, kam die 77-Jährige zusammen mit ihrer Tochter zur Polizei, um den Betrug anzuzeigen. Von dem "Abholer" konnte sie folgende Beschreibung abgeben: etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke und einer Baseballmütze. Näheres ist nicht bekannt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin: Wenn Sie solche dubiosen Anrufe erhalten, bleiben Sie unbedingt wachsam! Bevor Sie das Lügenmärchen glauben, das Ihnen erzählt wird, stellen Sie Nachfragen und rufen Sie selbst die Person, um die es geht (Tochter, Sohn, Enkel,...) oder andere Familienangehörige an, um sich eine Bestätigung zu holen. Sie können auch Nachbarn oder Freunde ins Vertrauen ziehen, die Sie unterstützen. Machen Sie am Telefon am besten keine Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse oder Wertgegenstände, die sich in Ihrem Besitz befinden. Und übergeben Sie auf keinen Fall Geld oder Schmuck an Unbekannte, die an Ihrer Haustür auftauchen. Die echte Polizei wird Sie niemals am Telefon zur Zahlung einer Kaution oder ähnlichem auffordern! Deshalb: Wenn Ihnen irgendetwas merkwürdig vorkommt und Sie Zweifel an der Geschichte haben, rufen Sie die Polizei! |cri

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