Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flächenbrand im Waldgebiet - A63 voll gesperrt

Mehlingen (ots)

Im Waldgebiet nördlich der Autobahn 63 in der Gemarkung Mehlingen nahe Kaiserslautern kommt es derzeit zu einem Flächenbrand. Feuerwehr und Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort und bekämpfen das Feuer. Aufgrund der Rauchentwicklung und der laufenden Löscharbeiten ist die A63 zwischen den Anschlussstellen Sembach und Kaiserslautern-Centrum in beide Fahrtrichtungen derzeit vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Rettungsgassen zu bilden, den Bereich weiträumig zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Nach aktuellem Stand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Zur Ursache des Brandes sowie zum genauen Ausmaß der betroffenen Fläche können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

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