POL-UL: (UL) Wiblingen - Volksverhetzende Farbschmierereien - Tatverdächtiger ermittelt
Ulm (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag besprühte ein Unbekannter mehrere Fassaden und Oberflächen in Wiblingen mit schwarzer Farbe. Die Schmierereien beinhalteten volksverhetzende, antisemitische Botschaften unter anderem "Kill the Jews", und "Fuck Israel". Sofortige Ermittlungen durch den Staatschutz des Polizeipräsidiums Ulm ergaben Hinweise auf einen 19-jährigen, welcher in Tatortnähe wohnt. Bei Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmten die Ermittler Spraydosen und weitere Beweismittel, die kriminaltechnisch untersucht werden. Gegen den 19-Jährigen wird nun ermittelt.
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