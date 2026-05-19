Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Kurve geschnitten

Am Sonntagnachmittag kam es bei Niederstotzingen zu einem Folgeunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Ein bislang Unbekannter soll mit seinem weißen PKW, mutmaßlich ein Opel Astra oder ein ähnliches Modell, auf der L1168 von Stetten in Richtung Oberstotzingen gefahren sein. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam er wohl in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf. Dieser musste sein Auto abbremsen, um einen Unfall mit dem Opel-Fahrer zu verhindern. Hinter ihm fuhr ein 51-Jähriger. Dieser erkannte die Situation wohl zu spät. Er fuhr mit seinem VW Touran in das Heck des Vorausfahrenden. Das Polizeirevier Giengen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den Autos auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Giengen unter der Tel. 07322/9653-0 zu melden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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