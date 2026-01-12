PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Diebinnen

Altena (ots)

Die Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichen Diebinnen, die in einem Altenaer Supermarkt den Rucksack einer Frau entwendeten. Die Fotos der Verdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/191408

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

