Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Diebinnen
Altena (ots)
Die Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichen Diebinnen, die in einem Altenaer Supermarkt den Rucksack einer Frau entwendeten. Die Fotos der Verdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/191408
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
