POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Diebinnen

Plettenberg (ots) - Eine scheinbar hilflose Frau lief Freitagabend erst immer wieder über die Straße und griff anschließend Polizeibeamte an. Ein Arzt wies sie in eine Klinik ein. Zeugen hatten die Polizei gegen 18.30 Uhr zur Straße "Am Wall" gerufen. Die scheinbar hilflose und geistig verwirrte 29-jährige Plettenbergerin war mehrfach auf die Straße gelaufen und hatte sich und andere so in Gefahr gebracht. ...

mehr