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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Auf Vorderfrau aufgefahren
Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Montag in Ingoldingen.

Ulm (ots)

Um kurz vor 8.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Audi in der Steinhauser Straße. Vor ihm fuhr eine 46-Jährige in gleicher Richtung. Die Frau war mit einem Citroen unterwegs und bremste auf Höhe der Straße Auf dem Burren wegen stockendem Verkehr ab. Das bemerkte wohl der 60-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des abbremsenden Citroen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf jeweils ca. 500 Euro.

++++0935733(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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