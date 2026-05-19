Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mit dem Fahrrad gestürzt

Am Montag zog sich eine 66-Jährige beim Sturz von ihrem Pedelec Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr war die Seniorin mit ihrem Fahrrad in der Waldseer Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung zu einem Einkaufsmarkt fuhr sie mit ihrem Mountainbike gegen einen Bordstein. Dabei verlor sie wohl die Kontrolle und stürzte. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klink. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

Elektrisch angetriebene Fahrräder erfreuen sich weiter großer Beliebtheit. Die Verkaufszahlen nehmen rasant zu. Rasant ist auch die Geschwindigkeit, mit der solch ein E-Bike gefahren werden kann. Analog zu den Verkäufen häufen sich auch Unfälle, bei denen die Zweiradfahrer verletzt oder sogar getötet werden. Ungeübt damit auf Tour zu gehen, könne deshalb gefährlich werden. Die Polizei rät Einsteigern deshalb, das Fahren zunächst unter Anleitung von Profis zu üben. Zudem sollte für alle Radfahrer das Tragen eines Helms selbstverständlich sein. Das kann im Ernstfall schlimmere Verletzungen am Kopf verhindern oder sogar Leben retten. Damit Sie die Fahrradsaison richtig genießen können und von Unfällen verschont bleiben, sollten sich alle E-Biker an die Verkehrsregeln halten und auch ihr eigenes Fahrverhalten überdenken. "Ein solches Zweirad fährt bei gleichem Kraftaufwand deutlich schneller als ein herkömmliches Fahrrad. Dies führt zu einem ungewohnt langen Bremsweg und es bleibt weniger Zeit, auf Unerwartetes zu reagieren", so die Polizei. Andere Verkehrsteilnehmer übersehen E-Bikes, wie auch alle anderen Zweiräder, leicht oder nehmen sie zu spät wahr. Zudem besteht Verwechslungsgefahr: Ein herkömmliches Fahrrad ist auf den ersten Blick kaum von einem E-Bike zu unterscheiden, weshalb das Tempo von E-Bikes oft unterschätzt wird. Deshalb rät die Polizei, mit dem Elektrofahrrad besonnen und vorausschauend zu fahren. Für eine bessere Sichtbarkeit empfiehlt sie zudem das Fahren mit Licht und das Tragen einer Leuchtweste - auch am Tag. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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