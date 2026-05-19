Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Ohne Führerschein unterwegs

Am Montag flüchtete ein 20-Jähriger in Schelklingen vor der Polizei.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr führte eine Streife der Polizei Ehingen in der Innenstadt Verkehrskontrollen durch. Als der Fahrer eines Renault in der Schulstraße den Streifenwagen und das Anhaltesignal erkannt hatte, hielt er kurz an. Dann beschleunigte er seinen Pkw und gab Vollgas. Die Streife stellte den Renault kurz darauf in der Wiesentalstraße fest. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Während die Polizei die Ermittlungen zum Fahrer einleitete, kam dieser kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurück. Der 20-Jährige zeigte sich einsichtig und räumte gegenüber den Beamten ein, keinen Führerschein zu besitzen. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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