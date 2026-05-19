Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Kontrolle übers Fahrzeug verloren

Unverletzt blieb der Fahrer nach einem Unfall am Montag auf der B28.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr. Der 30-Jährige fuhr mit seinem Sprinter auf der L230 aus Richtung Merklingen. Wohl nahezu ungebremst bog er nach links auf die B28 in Richtung Blaubeuren ab. Der Sprinter geriet in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer letztendlich die Kontrolle. Der Sprinter kam nach links von der Straße ab und fuhr auf dem Radweg und Böschung weiter. Zuletzt prallte er gegen eine Leitplanke und sein Fahrzeug wurde nach links auf die Seite umgeworfen. Der 30-Jährige konnte sich selbst aus seinem Auto befreien. Vorsorglich kam er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das konnte er unverletzt schnell wieder verlassen. Gegenüber der Polizei äußerte er, dass möglicherweise ein Defekt an den Bremsen vorlag da diese nicht reagierten. Der Sachschaden am Fahrzeug und Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

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