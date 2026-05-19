Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Gefälschtes Rezept vorgelegt

Am Montag versuchte eine Unbekannte ein Rezept in Laupheim einzulösen. Als der Betrug aufflog, suchte die Betrügerin mit Schwarzkümmelöl das Weite.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr betrat die Frau eine Apotheke in der Mittelstraße. Dort suchte sie sich ein 50ml Fläschchen mit Schwarzkümmelöl und legte auch ein Rezept vor. Das versuchte die Unbekannte einzulösen. Da es sich um ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide handelte, schöpfte die Mitarbeiterin Verdacht. Denn die auf dem Rezept vermerkte Arztpraxis in Norddeutschland war nicht existent. Die aufmerksame Angestellte verständige im Nebenraum ihren Chef und die Polizei. Die Rezeptvorlegerin bekam wohl davon Wind und trat noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht an. Sie stieg in einen weißen Kleinwagen mit dem Kennzeichen FL - ? (steht für Flensburg / Schleswig-Holstein). Das Öl im Wert von rund 10 Euro nahm sie ohne zu bezahlen mit. Die Unbekannte hatte dunkelblonde schulterlange Haare in Form eines Pagenschnittes. Sie war überdurchschnittlich groß und schlank. Die Frau trug eine grauen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Laupheim unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

++++0937419(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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