Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kind angefahren

Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Geislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Auchtweide. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem BMW in Richtung Friedensstraße. Am dortigen Zebrastreifen übersah er offenbar den 9-Jährigen. Dieser wollte zu Fuß den Zebrastreifen überqueren. Der BMW-Fahrer erfasste das Kind. Dieses wird durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine umliegende Klinik gebracht. Das Polizeirevier Geislingen hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben, als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so lassen sich Unfälle vermeiden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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