Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen - Einbruch scheitert

Sachschaden verursachten Unbekannte von Sonntag auf Montag in Gingen.

Ulm (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, versuchten Unbekannte, sich Zugang zu einer Bäckerei in der Bahnhofstraße zu verschaffen. Beim Versuch, durch die Eingangstür einzubrechen, wurde die Tür beschädigt. Die Tür hielt aber stand und die Täter blieben draußen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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