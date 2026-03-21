Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei frisierte Kleinkrafträder sichergestellt

Speyer/Dudenhofen (ots)

Am Freitag, gegen 13:18 Uhr, kontrollierte die Polizei auf einem Wirtschaftsweg zwischen Dudenhofen und Speyer zwei Kleinkrafträder. Die 15- und 16-jährigen Fahrer waren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h unterwegs, obwohl die Fahrzeuge technisch auf 25 km/h begrenzt sein müssten. Da beide Jugendlichen lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügten, wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Beide Kleinkrafträder wurden vor Ort sichergestellt. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an die Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

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