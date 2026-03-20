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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 19.03.2026 gegen 12:00 Uhr kam es in der Straße Am Kanal in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Ein 77-jähriger PKW-Fahrer befuhr den Starenweg in Richtung Am Kanal. Zeitgleich fuhr eine 66-jährige Fahrradfahrerin auf dem Fahrradweg von Ludwigshafen-Pfingstweide kommend an der Straße Am Kanal Richtung Frankenthal-Innenstadt. Beim Queren des Einmündungsbereich übersieht der PKW-Fahrer die Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad. Hierbei stürzte die Fahrradfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Die verletzte Fahrradfahrerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW sowie dem Fahrrad entstand minimaler Sachschaden. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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