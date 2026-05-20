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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auf Vorderfrau aufgefahren
Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Dienstag bei Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Smart in der Bruckenwiesenstraße. Vor ihr fuhr eine 28-Jährige in gleicher Richtung. Die Frau war mit einem Audi unterwegs und bremste auf Höhe der Oberböhringer Straße ihr Auto ab. Das bemerkte die 57-Jährige offenbar zu spät und fuhr in das Heck des abbremsenden Audi. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 4.500 Euro.

++++0940736 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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