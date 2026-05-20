Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag verursachte ein Lasterfahrer einen Unfall auf der B311.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr. Der 38-jährige Fahrer eines Kleinlasters kam von der B492 und wollte auf die B311 in Richtung Gamerschwang auffahren. Fälschlicherweise ging er eigenen Angaben davon aus, dass dort ein Beschleunigungsstreifen vorhanden wäre und fuhr auf die B311 auf. Der von hinten kommende vorfahrtsberechtigte 60-Jährige konnte mit seinem Audi den Unfall nicht mehr vermeiden und fuhr gegen den Mercedes Sprinter. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit und konnten nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen.

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