Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit Bus

Am Dienstagnachmittag verursachte ein Opel-Fahrer in Ulm einen Unfall mit drei leicht verletzten Personen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Der 73-Jährige war mit seinem Opel auf der Neuen Straße unterwegs. Nach der dortigen Unterführung wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Hier fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Daimler-Bus. Diesen übersah der 73-Jährige offenbar. Durch den Zusammenstoß wurden drei Insassen des Linienbusses leicht verletzt. Es kam zum Unfall. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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