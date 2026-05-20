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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Sicher in den Pfingsturlaub
Die Polizei gibt Ihnen Tipps für eine sichere Reise mit ihrem Auto.

Ulm (ots)

Wer mit dem Auto, einem Wohnwagengespann oder dem Wohnmobil in den Urlaub fahren möchte, sollte einige einfache Verhaltensregeln beachten, um unnötigen Ärger zu vermeiden und sicher ans Ziel zu kommen.

Eine gute Reiseplanung kann helfen, entspannt an den Urlaubsort zu kommen. Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang, den richtigen Reisezeitpunkt zu wählen und Ausweichrouten parat zu haben. Bei Pausen während der Fahrt und am Zielort rät die Polizei, Wertsachen und Papiere nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu lassen und das Fahrzeug nur an sicheren Orten abzustellen.

Weitere Tipps der Polizei vor dem Reisestart:

   - Vor Fahrtantritt den technischen Zustand des Fahrzeugs 
     überprüfen: Reifen müssen auf richtigen Luftdruck und Schäden 
     kontrolliert werden. Ebenso wichtig ist die Überprüfung der 
     Warnausrüstung wie Warnweste, Warndreieck, Verbandskasten, 
     Ersatzrad und Wagenheber.
   - Das Fahrzeug richtig beladen: Gegenstände, die nicht richtig 
     gesichert sind, beispielsweise lose im Fahrzeug oder auf der 
     Hutablage liegen, können bei Unfällen oder Bremsmanövern zu 
     tödlichen Geschossen werden. Hier helfen Gepäckgitter oder 
     -netze. Zulässige Gewichte sowie Dach- und Anhängelasten des 
     Fahrzeuges unbedingt beachten. Überladung verändert das 
     Fahrverhalten eines Fahrzeuges erheblich. Besonders falsch oder 
     überladene Wohnwagen können leicht ins Schleudern geraten oder 
     gar abhängen. Zudem verlängert sich der Bremsweg bei schwer 
     beladenen Fahrzeugen.
   - Ausgeschlafen in die Urlaubsreise starten: Müdigkeit und der 
     gefürchtete Sekundenschlaf bergen das größte Unfallrisiko. Der 
     Start in den Urlaub sollte deshalb nicht nach einem langen 
     Arbeitstag erfolgen. Fahrtzeit und Fahrtstrecke sollten 
     großzügig und mit genügend Pausen geplant werden. Fahrpausen 
     alle zwei Stunden, verbunden mit Entspannungs- oder 
     Lockerungsübungen, tragen zu Erholung und Stressabbau bei.
   - Erst gurten, dann starten: Immer den Sicherheitsgurt anlegen. Er
     ist nach wie vor der Lebensretter Nummer eins. Vor allem darauf 
     achten, dass Kinder richtig gesichert sind und es auch während 
     der Fahrt bleiben. Auch mitreisende Tiere sollten entsprechend 
     gesichert sein.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter den Adressen www.polizei-beratung.de oder www.gib-acht-im-verkehr.de. Informationsangebote erhalten Sie zudem bei den Automobilclubs oder dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V.

++++

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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